Создание баннеров \ афиш

Я являюсь талантливой и креативной для разработки дизайна баннеров и афиш, которые будут использоваться в наших маркетинговых кампаниях. Идеальный кандидат, который обладает не только отличным чувством стиля и композиции, но и понимает принципы эффективной рекламы и маркетинга. Предоставляю разработку концепций дизайна баннеров и афиш на основе брифа и маркетинговых целей. Создание макетов баннеров различных форматов (статичные, анимированные). Создание макетов афиш для печати (различных форматов и разрешений). Подбор и обработка изображений, иллюстраций, шрифтов и других графических элементов. Внесение правок и доработка дизайна на основе обратной связи. Соблюдение фирменного стиля компании и брендбука. Предоставление исходных файлов в требуемых форматах (PSD, AI, EPS, JPG, PNG и др.).