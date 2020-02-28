Создание баннеров для социальных сетей

Создам баннер для Instagram и/или В Контакте, продающий или повседневный. В итоги вы получите продающий, сочный "если требуется в ТЗ", уникальный баннер.Доработка осуществляется до уровня в соответствии предоставленному ТЗ.Обязательным является заполненное ТЗ к заказу.Услуга включает:Варианты дизайна: 1Срок выполнения: 1 день