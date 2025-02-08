Твое пространство в сердце элитного района

Рекламный баннер для жилого комплекса «Акварель 9», оформленный в минималистичном стиле. Лаконичный дизайн с розовым лёгким градиентом, выразительным чёрным текстом и большой кнопкой призыва делает информацию максимально читаемой и привлекательной. Фото элитного частного дома подчёркивает престижность и комфортность жилья.

Какую проблему решает дизайн:

Минималистичный стиль помогает сфокусировать внимание на ключевых преимуществах: выгодные условия покупки, доступная рассрочка и привлекательная цена. Контрастная типографика делает текст легко воспринимаемым, а крупная кнопка CTA побуждает к действию.

Что было использовано:

Программы: Figma

Стоки/ШИ: Фото элитного частного дома взято со стоков

Эффекты: Градиентный фон, выразительная типографика, минимализм, акцент на CTA

Срок выполнения: 2 часа