Твое пространство в сердце элитного района

Рекламный баннер для жилого комплекса «Акварель 9», оформленный в минималистичном стиле. Лаконичный дизайн с розовым лёгким градиентом, выразительным чёрным текстом и большой кнопкой призыва делает информацию максимально читаемой и привлекательной. Фото элитного частного дома подчёркивает престижность и комфортность жилья.
Какую проблему решает дизайн:
Минималистичный стиль помогает сфокусировать внимание на ключевых преимуществах: выгодные условия покупки, доступная рассрочка и привлекательная цена. Контрастная типографика делает текст легко воспринимаемым, а крупная кнопка CTA побуждает к действию.
Что было использовано:
Программы: Figma
Стоки/ШИ: Фото элитного частного дома взято со стоков
Эффекты: Градиентный фон, выразительная типографика, минимализм, акцент на CTA
Срок выполнения: 2 часа