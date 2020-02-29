Живи. Люби. Твори!!!

А ты все бредишь про несбыточность мечты

Привычных мыслей нарушая свой покой

Беснуясь вырваться из жизни колеи

И снова слушаешь слова за упокой

От неизбежности пытаешься уйти

Преодолевши притяжения закон

Чтоб наконец увидеть формы пустоты

И что осмысленным является твой сон

Чтоб вечно пела музыка души

Соединясь в гармонии своей

В себя впитать всю силу красоты

В пространстве мыслей, образов, идей

Согреться света солнечным теплом

Навстречу ветру распахнуть объятья

И звезд холодною любуясь тишиной

На миг короткий окунуться в счастье

Соединить все лучшее в себе

И новых знаний тайну обрести

Пока несет земная карусель

В потоке времени по млечному пути

И с каждым годом подводя итог

Того что сделал на своем пути

Гори мгновенья каждого огнем

Не отступай: Живи, Люби, Твори!!!