Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Живи. Люби. Твори!!!
А ты все бредишь про несбыточность мечты
Привычных мыслей нарушая свой покой
Беснуясь вырваться из жизни колеи
И снова слушаешь слова за упокой
От неизбежности пытаешься уйти
Преодолевши притяжения закон
Чтоб наконец увидеть формы пустоты
И что осмысленным является твой сон
Чтоб вечно пела музыка души
Соединясь в гармонии своей
В себя впитать всю силу красоты
В пространстве мыслей, образов, идей
Согреться света солнечным теплом
Навстречу ветру распахнуть объятья
И звезд холодною любуясь тишиной
На миг короткий окунуться в счастье
Соединить все лучшее в себе
И новых знаний тайну обрести
Пока несет земная карусель
В потоке времени по млечному пути
И с каждым годом подводя итог
Того что сделал на своем пути
Гори мгновенья каждого огнем
Не отступай: Живи, Люби, Твори!!!