Живи в Акварель 9 на Таирова комфорт и доступность!

Рекламный баннер для жилого комплекса «Акварель 9», который акцентирует внимание на выгодных условиях покупки: минимальный первый взнос, длительная рассрочка и привлекательная цена за квадратный метр.

Три варианта дизайна позволяют протестировать разные визуальные концепции и определить наиболее эффективную под аудиторию.

Какую проблему решает дизайн:

Дизайн направлен на повышение интереса потенциальных покупателей, демонстрируя преимущества ЖК через стильные и информативные визуалы:

Рамка с векторной графикой и фото красивого дома – подчеркивает архитектурные достоинства комплекса.

Семья в доме с яркими текстурами, бликами и плашками – вызывает эмоциональный отклик, создавая ассоциацию с уютом и счастьем.

Минимализм: дом на оранжевом текстурированном градиенте с графическими элементами – современный стиль, акцент на лаконичность и информацию.

Что было использовано:

Программы: Photoshop

Стоки/ШИ: Фото дома и семьи из стоков, векторная графика и текстуры созданы вручную

Эффекты: Градиенты, текстуры, блики, плашки для выделения текста

Срок выполнения: 3-7 часов