Конфигурация 1С:Управление общежитием

Назначение:

Управление общежитием (использование комнат (заселение, переселение, бронирование, выселение), учет оказываемых дополнительных услуг (ТМЦ, выдаваемые проживающим, Интернет, телефон и пр.), расчеты с контрагентами (юридические и физические лица), модуль учета оплаты труда сотрудников общежития, система скидок при оплате проживания, "быстрое" внесение оплаты за проживание).

Особенности:

РИБ (виды операций разделены для главного узла и периферийных баз)