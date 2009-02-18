Access. Закупка, склад, реализация, отчеты

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Добавлена
15 лет назад
415 просмотров
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http://www.mso-tools.com/db/db1.zip

Access 98.

Содержит 7 300 строк исходного кода.

Программа была написана для жены в период челночного бизнеса в Турцию.

В разработке были использованы все возможности Access