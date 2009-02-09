Это БД писалась на заказ, и сдесь присутсвует только в качестве примера мойх работ.

Эта БД не использует для хранения данных сервер, все данные хранятся в файле, в зашиврованном виде, т.е только при помощи этой БД их можно изменять. Также программа имеет защиту он несанкционированного доступа, для входа в БД сперва нужно авторизоваться. Скоро ожидается выход второй версии этой программы, в ней будет улучшен интерфейс, добавлены новые возмости, также по востановлению данных в случае их потери.