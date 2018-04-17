Автоматизация учета для таксопарка

В программе реализован журнал поездок, учёт выручки (наличные, безналичные), учет ремонтных работ и расход запчастей (склад), выплата заработной платы водителям и вознаграждения арендодателям (владельцам автомобилей), контроль прохождения ТО. Версии под SQLite (однопользовательская) и MySQL (многопользовательская с гибкой системой прав). Подробное описание