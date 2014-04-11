Автоматизоване робоче місце лікаря.

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Автоматизація діяльності амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних служб медичних установ.
Ведення електронної карти амбулаторного пацієнта.
Ведення електронної історії хвороби.
Управління ліжковим фондом та кадровими ресурсами установи.
Ведення статистичного спостереження та аналізу.
Єдина база амбулаторних і стаціонарних хворих.
Автоматизовані робочі місця (АРМ)
Реєстратура
Кабінет медичної статистики
Картотека
Завідувач поліклінікою
Завідувач відділенням
Старша медсестра
Відповідальний за випискою листків непрацездатності
Медичний архів
Приймальне відділення (можливо кілька)
Завідувач відділенням
Старша медсестра відділення
Головний лікар
Заступник головного лікаря з лікувальної роботи
Загальнолікарняної підрозділи
Аптека (персонофіцірованний облік лікарських засобів)
Лабораторія (можливо кілька)
Обстеження
Імпорт звітних форм в документи формату: *. pdf
Для роботи програми необхідно встановити СУБД Firebird версії 2.5:
- Firebird-2.5.1.26351_1_Win32.exe – для 32-розрядних операційних систем
- Firebird-2.5.1.26351_1_x64.exe – для 64-розрядних операційних систем
Пароль на всіх лікарів: 1.
Для встановлення програми: setup.exe