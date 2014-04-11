Автоматизоване робоче місце лікаря-дантиста.

Система "ARM-Dentist" розроблена для полегшення роботи у приватному стоматологічному кабінеті. Це автоматизована система ведення медичної документації та створення звітності лікарської діяльності. Основні можливості:

Ведення інформації про фінансовий стан;

Зберігання медичних карток в електронному вигляді, та друк їх при потребі + фото пацієнта та його зубів;

Зберігання та зручний перегляд кожного сеансу лікування;

Автоматизоване заповнення та друкування звітної документації.

Записна контактна книжка;

Можливість роботи в локальній МЕРЕЖІ;

Можливість роботи з кількома лікарями;

Усі ці можливості позбавляють лікаря нудної роботи по заповненню документів, плутанини в паперовій документації та помилок.

Імпорт звітних форм в документи формату: *. pdf

Програма може працювати як у серверному або локальному режимі.

Для роботи програми необхідно встановити СУБД Firebird версії 2.5:

- Firebird-2.5.1.26351_1_Win32.exe – для 32-розрядних операційних систем

- Firebird-2.5.1.26351_1_x64.exe – для 64-розрядних операційних систем

Пароль на всіх лікарів: 1.

Для встановлення програми: setup.exe