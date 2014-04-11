Автоматизоване робоче місце лікаря-дантиста.

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Система "ARM-Dentist" розроблена для полегшення роботи у приватному стоматологічному кабінеті. Це автоматизована система ведення медичної документації та створення звітності лікарської діяльності. Основні можливості:
Ведення інформації про фінансовий стан;
Зберігання медичних карток в електронному вигляді, та друк їх при потребі + фото пацієнта та його зубів;
Зберігання та зручний перегляд кожного сеансу лікування;
Автоматизоване заповнення та друкування звітної документації.
Записна контактна книжка;
Можливість роботи в локальній МЕРЕЖІ;
Можливість роботи з кількома лікарями;
Усі ці можливості позбавляють лікаря нудної роботи по заповненню документів, плутанини в паперовій документації та помилок.
Імпорт звітних форм в документи формату: *. pdf
Програма може працювати як у серверному або локальному режимі.
Для роботи програми необхідно встановити СУБД Firebird версії 2.5:
- Firebird-2.5.1.26351_1_Win32.exe – для 32-розрядних операційних систем
- Firebird-2.5.1.26351_1_x64.exe – для 64-розрядних операційних систем
Пароль на всіх лікарів: 1.
Для встановлення програми: setup.exe