База данных АИС "Упр. кредиторской задолженностью"

Базы данных
Добавлена
14 лет назад
145 просмотров
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http://www.weblancer.net/users/al_gol/portfolio/851972.html#item

Разработана часть базы данных АИС для блока формирования оплат и модуля формирования отчётов в пакетном режиме.

СУБД: Oracle.