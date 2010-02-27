База данных АИС "Упр. кредиторской задолженностью"
Базы данных
Добавлена145 просмотров
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.weblancer.net/users/al_gol/portfolio/851972.html#item
Разработана часть базы данных АИС для блока формирования оплат и модуля формирования отчётов в пакетном режиме.
СУБД: Oracle.