Полное название: Единая база данных объектов повышеной безопасности, оборудования, построек и сооружений.

Корпоративная база данных, которая обезпечивает полный комплекс обработки данных: ввод, редактирование, составление запросов, поиск, фильтрование, создание отчетов, импорт-експорт данный, прочее.

Создана для автоматизации работы отделам технического надзора нефтегазодобывающей компании.

Программа создана на Delphi з использованием базы данных Firebird (InterBase).

Успешно работает на 17 предприятиях с репликацией (обмен данных) на главном сервере.