База данных объектов повышеной безопасности
Базы данных
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15 лет назад
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Полное название: Единая база данных объектов повышеной безопасности, оборудования, построек и сооружений.
Корпоративная база данных, которая обезпечивает полный комплекс обработки данных: ввод, редактирование, составление запросов, поиск, фильтрование, создание отчетов, импорт-експорт данный, прочее.
Создана для автоматизации работы отделам технического надзора нефтегазодобывающей компании.
Программа создана на Delphi з использованием базы данных Firebird (InterBase).
Успешно работает на 17 предприятиях с репликацией (обмен данных) на главном сервере.