База данных по объектам недвижимости

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Многопользовательский режим работы;
2. Сбор информации из различных сайтов (модульная реализация) и газет;
3. Автоматическое определение номера телефона из объявлений;
4. Автоматический разбор газет;
5. Мультиредактирование объявлений;
6. Поиск объявления по критериям;
7. Определение и отбрасывание номеров посредников и агентств.