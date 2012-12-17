База данных по объектам недвижимости

Добавлена
11 лет назад
218 просмотров
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1. Многопользовательский режим работы;

2. Сбор информации из различных сайтов (модульная реализация) и газет;

3. Автоматическое определение номера телефона из объявлений;

4. Автоматический разбор газет;

5. Мультиредактирование объявлений;

6. Поиск объявления по критериям;

7. Определение и отбрасывание номеров посредников и агентств.