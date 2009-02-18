БД «Balance» иена/доллор (Access 2007)
Базы данных
Добавлена374 просмотра
15 лет назад
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База данных для расчета баланса фирм и принадлежащих им поставщиков (судов) в двух валютах (иена, доллар). Формирование отчетности, ее печать и отправка по почте. Архивация с формированием остатка предыдущего периода и очисткой данных прошлых месяцев. Защита при входе паролем. Главное окно Access не выводится.
Написана по заказу японской фирмы для работы с русскими судами.
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