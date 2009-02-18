БД «Balance» иена/доллор (Access 2007)

Базы данных
Добавлена
15 лет назад
374 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

База данных для расчета баланса фирм и принадлежащих им поставщиков (судов) в двух валютах (иена, доллар). Формирование отчетности, ее печать и отправка по почте. Архивация с формированием остатка предыдущего периода и очисткой данных прошлых месяцев. Защита при входе паролем. Главное окно Access не выводится.

Написана по заказу японской фирмы для работы с русскими судами.

3000$ - 30 дней