БД «Balance» иена/доллор (Access 2007)

База данных для расчета баланса фирм и принадлежащих им поставщиков (судов) в двух валютах (иена, доллар). Формирование отчетности, ее печать и отправка по почте. Архивация с формированием остатка предыдущего периода и очисткой данных прошлых месяцев. Защита при входе паролем. Главное окно Access не выводится.

Написана по заказу японской фирмы для работы с русскими судами.

3000$ - 30 дней