ERP-система для компании по производству памятников

Стояла задача разработать систему учета заказов, учета остатков камня, учета платежей.



Чтоб было предпринято в рамках проекта:

- На основе бизнес-логики компании была разработана архитектура данных;

- На PHP разрабатывались классы соответствующие сущностям архитектуры данных;

- С помощью PHP и JavaScript разрабатывались страницы просмотра таблиц, страницы добавления новых экземпляров сущностей, страницы редактирования существущих экземпляров сущностей.

- С помощью PHP и SQL разрабатывались отчеты, часто использующиеся в процессе работы компании.



По итогу проекта можно сказать следующее: разработана реально работающая система учета, позволяющая отслеживать остатки камня, вести анализ и планирование деятельности на основе двух десятков отчетов, разработанных с учетом специфики сферы деятельности компании.



Ссылка на страницу входа: https://memo74db.ru/db