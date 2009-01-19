Кассир кинотеатра
Базы данных
Добавлена665 просмотров
15 лет назад
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http://www.radikal.ru/users/detheb/cinema
Описание:
база данных организации учета продажи билетов в кинотеатре
Среда разработки:
microsoft access
Основные функции:
- установка стоимости билетов
- добавление комментария фильма
- общая стоимость билетов
- распечатка проданных билетов
- возможность возврата билета
Особенности:
- подсветка меню
- кнопки навигации
- добавление изображения
- ограничение данных