Кассир кинотеатра

Базы данных
Добавлена
15 лет назад
665 просмотров
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http://www.radikal.ru/users/detheb/cinema

Описание:

база данных организации учета продажи билетов в кинотеатре

Среда разработки:

microsoft access

Основные функции:

- установка стоимости билетов

- добавление комментария фильма

- общая стоимость билетов

- распечатка проданных билетов

- возможность возврата билета

Особенности:

- подсветка меню

- кнопки навигации

- добавление изображения

- ограничение данных