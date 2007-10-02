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Кассовая программа "Кассирочка-next" является современной кассовой программой для POS-систем, построенной на базе 1С:Предприятие 7.7. Особенностью программы является ее ориентировка на автоматизацию бутиков, торговых павильонов, минимаркетов. Программа многофункциональна, проста в настройке и эксплуатации, совместима с типовым торговым оборудованием. "Кассирочка" успешно распространяется через интернет и не требует постоянного сопровождения разработчиков.