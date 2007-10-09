Киногид - Админ

http://weblancer.net/users/Virtson/portfolio/173301.html#item

Администратор БД для программы 'Киногоид', посетителям магазина, торгующего фильмами на DVD дисках.

"Программа должна легко устанавливаться на другой комп вместе с контентом. Либо по отдельности, но пакетно, чтобы не пришлось забивать через форму каждый фильм по отдельности. В каталоге сейчас примерно 1600 фильмов.

Картинки есть и маленькие и большие и они имеют соответственные названия. Роликов примерно 500 штук. Текстовые файлы частично.

Наилучший вариант наполнения – редактирование экселевской таблицы с каталогом, прописывание к каждому фильму пути к файлу большой картинки, к маленькой картинке, к ролику. А затем конвертация этой таблицы в необходимый формат. Закачка файлов графики, текстов и роликов в предусмотренные папки." Текстовые данные и ссылки - хранятся в БД.

производилась также верстка по предоставленному дизайну.