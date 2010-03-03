Конфигурация для учета на радиостанции

http://www.weblancer.net/projects/162881.html

Конфигурация «1С:Учет и анализ заказов клиентов» (собственная разработка). Платформа 1С:Предприятие 8.1.

Отчет «Отчет по объявлениям», документ «Объявление», документ «Оказание услуг» и пр.

В конфигурации разработаны блоки:

1. Учет объявлений радиостанции и бегущей строки;

2. Учет взаиморасчетов с клиентами;

3. Взаимодействие с физическими лицами и организациями;

4. Получение необходимых регламентных форм: эфирная справка, акт об оказании услуг, счет на оплату, счет-фактура и др.;

5. Получение сводных управленческих отчетов.

Разработано в рамках проекта «Учёт и анализ заказов и клиентов» представленного по ссылке.