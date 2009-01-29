Модуль дебиторов для компаний ГТС МТС

Модуль обеспечивающий весь жизненный цикл по работе с должниками (дебиторами) операторов стационарной телефонной связи. Обеспечивает определение момента когда абонент становится должником по настраиваемым группам услуг, настраиваемым критериям попадания в дебиторы(например на основе сальдо текущего периода, предыдущего периода, с учетом без учета оплат, авансов предыдущих периодов.), проведение различных мероприятий в том числе и по графику, отключение услуг. Учет оплат текущего периода для автоматического выбывания абонента в случае погашения долга. Система внедрена в Сибирьтелекоме, Волгателекоме. Работает с большими объемами данных и картотек до 2 млн абонентов.