Парсер steam-market

Парсер на Python с гафическим интерфейсом

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Функционал:

Собирает флоат и цену скинов

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Реализация:

Собирает бесплатные прокси с N сайта для обхода блокировки стимом по ip.

Далее идет на сайт стима, собирает там цену + некоторые данные для дальнейшего получения Float.

Далее на сайт который предостовляет взможность получения Float,

после обьеденение даных и запись в file.txt