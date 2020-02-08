Парсер steam-market

Добавлена
4 года назад
178 просмотров
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Парсер на Python с гафическим интерфейсом 

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Функционал:

Собирает флоат и цену скинов 

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Реализация:

Собирает бесплатные прокси с N сайта для обхода блокировки стимом по ip.

Далее идет на сайт стима, собирает там цену + некоторые данные для дальнейшего получения Float.

 Далее на сайт который предостовляет взможность получения Float,

после обьеденение даных и запись в file.txt