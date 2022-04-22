Парсинг Autoscout24.com

Парсим выдачу https://www.autoscout24.ru/_next/data/as24-search-funnel_main-1930/lst.json?sort=age&desc=1&page=1 (цифра 1930 постоянно растет) и забираем данные:

id

Ссылки на фото

Цена

ссылка

тип авто

марка

модель

версия/комплектация

мощность в кВ

тип топлива

коробка

дата выпуска

количество владельцев

страна

почтовый код

город

seller

id

type (тип dealer или Private Seller)

company Name (если есть)

Затем переходим по ссылкам и забираем данные:

Цвет

Тип кузова

Количество дверей

Количество мест

Состояние

Объем двигателя

Экологический класс

Гарантия (0,1)

Сервисная книжка (0,1)

Описание

Телефон продавца