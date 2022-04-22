Парсинг Autoscout24.com

Парсим выдачу https://www.autoscout24.ru/_next/data/as24-search-funnel_main-1930/lst.json?sort=age&desc=1&page=1 (цифра 1930 постоянно растет) и забираем данные:
id
Ссылки на фото
Цена
ссылка
тип авто
марка
модель
версия/комплектация
мощность в кВ
тип топлива
коробка
дата выпуска
количество владельцев
страна
почтовый код
город
seller
id
type (тип dealer или Private Seller)
company Name (если есть)
Затем переходим по ссылкам и забираем данные:
Цвет
Тип кузова
Количество дверей
Количество мест
Состояние
Объем двигателя
Экологический класс
Гарантия (0,1)
Сервисная книжка (0,1)
Описание
Телефон продавца