Парсинг Mobile.de

Парсим выдачу https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?con=USED&isSearchRequest=true&ref=dsp&s=Car&sfmr=false&sortOption.sortBy=creationTime&sortOption.sortOrder=DESCENDING&vc=Car

Забираем данные:

Дата подачи (inserat online seit)

Ссылку

ID объявления

Парсим объявления и забираем данные:

Код страны, ZIP код, город

Марка (1)

Модель (2)

Версия/комплектация (3)

Год выпуска (дата регистрации)

Цвет

Тип кузова

Количество дверей

Количество сидений

Состояние

Количество владельцев

Коробка передач

Объем двигателя

Тип топлива

Мощность

Пробег

Экологический класс

Описание

Тип продавца

Полный привод (Allradantrieb) если присутствует, то ставим ID из таблицы привод

Телефон продавца

Название и ID продавца

Гарантия (0,1) (Garantie)

Повреждения (0,1)