Парсинг stparts.RU программа для сбора данных с са

Создали программу для сбора данных с сайта stparts.ru из списка «Каталожный номер» + Бренд, информацию из таблицы stparts.ru, обработали ее и поместили в файл эксель xlsx.

Открываем страницу

На главной странице находится поисковая строка, вводим: A0074208020

Далее, мы нажимаем на появившееся поле: A0074208020– мы выбираем mercedes-BENZ ( т. к. он указан в файле

После перехода по выданной ссылке, получаем следующий результат:

Собираем таблицу только с «Запрашиваемый артикул» которые указаны в таблице:

Из таблицы собираем следующие данные:

Каталожный номер (Код детали)

Бренд

Наименование (Описание)

Наличие

Склад

Ожидаемый срок

Цена

Ссылка на фото

Программа: авторизовывается, переходит на страницу по указанному в файле каталожному номеру и выбирает бренд, находит нужные данные, копирует, распарсивает таблицу, помещает ее в excel.

Программа будет храниться у Заказчика на ПК, запускаться, когда Заказчик пожелает.