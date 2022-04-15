Парсинг stparts.RU программа для сбора данных с са

Создали программу для сбора данных с сайта stparts.ru из списка «Каталожный номер» + Бренд, информацию из таблицы stparts.ru, обработали ее и поместили в файл эксель xlsx.
Открываем страницу
На главной странице находится поисковая строка, вводим: A0074208020
Далее, мы нажимаем на появившееся поле: A0074208020– мы выбираем mercedes-BENZ ( т. к. он указан в файле
После перехода по выданной ссылке, получаем следующий результат:
Собираем таблицу только с «Запрашиваемый артикул» которые указаны в таблице:
Из таблицы собираем следующие данные:
Каталожный номер (Код детали)
Бренд
Наименование (Описание)
Наличие
Склад
Ожидаемый срок
Цена
Ссылка на фото
Программа: авторизовывается, переходит на страницу по указанному в файле каталожному номеру и выбирает бренд, находит нужные данные, копирует, распарсивает таблицу, помещает ее в excel.
Программа будет храниться у Заказчика на ПК, запускаться, когда Заказчик пожелает.