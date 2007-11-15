Разработка ПО для автоматизации построения отчетных форм и обработки отчетной информации от диллеров и торговых представителей. Язык Visual Fox Pro 9.0 база в формате dbf - файл-сервер (также есть версия для работы с MS SQL Server (клиент-сервер)). По выполняет импорт отчетных форм диллеров в базу данных и построение отчетных форм для анализа деятельности диллеров и начисления премий. Ввод данных либо вручную либо импортом из файла MS Excel. Отчеты выгружаются в MS Excel. Реализована много пользовательская работа.