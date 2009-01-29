Подсистема договорных отношений для КС
Базы данных
Добавлена156 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Модуль ведения договоров по произвольным схемам между потребителями коммунальных услуг и поставщиками а так же посредниками. Содержит версионность структур - для контроля изменений в договорах с течением времени. Внедрена в ТСЖ города Ростов.