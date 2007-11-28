Програма договора

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Програма создавалась для автоматизации составления и учета договоров.
Основные возможности:
Создание: заявки, договора, дополнительного соглашения, акта выполненых работ
с их формироваием по шаблому документа в Word.
Хранение всей информации в БД, включая заархивированный файлы документов.
Ведется также формирование карточки договора (в Exel) и различных сводов договоров (поступмвших за период, выполненых, просроченных и т.д.)
Программа написана на Delphi, БД Access, связь через ADO.