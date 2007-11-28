Програма договора

Програма создавалась для автоматизации составления и учета договоров.

Основные возможности:

Создание: заявки, договора, дополнительного соглашения, акта выполненых работ

с их формироваием по шаблому документа в Word.

Хранение всей информации в БД, включая заархивированный файлы документов.

Ведется также формирование карточки договора (в Exel) и различных сводов договоров (поступмвших за период, выполненых, просроченных и т.д.)

Программа написана на Delphi, БД Access, связь через ADO.