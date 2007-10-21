Программа "Протокол"

Программа создавалась для решения следующих задач:

1.Импорт данных от комбинатов (компаний, отправляющих людей на экзамен) из XLS файла в базу программы

2.Экспорт данных о группе в программу для тестирования "Олимп" в формате XML. Возврат результатов теста в программу "Протокол" в формате XML. Обновление результатов тестирования для каждого протестированного.

3.Формирование файла по установленной форме (HTML) для отправки в Центр(РОСТЕХНАДЗОР)

4.Печать протоколов и удостоверений.

бюджет = 800$, срок = 15 дней