Производство напитков
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Добавлена473 просмотра
15 лет назад
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http://www.radikal.ru/users/detheb/drinks
Описание:
информационная система организации работы завода по производству прохладительных напитков
Среда разработки:
microsoft access
Основные функции:
- каталог поставщиков сырья
- изменение ассортимента продукции
- распределение сотрудников
- добавление фирм потребителей
- реализация готовой продукции
Особенности:
- кнопки навигации
- добавление изображения
- фильтрация данных
- подстановка значений
- вычияляемые поля