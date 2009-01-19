Производство напитков

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Добавлена
15 лет назад
473 просмотра
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http://www.radikal.ru/users/detheb/drinks

Описание:

информационная система организации работы завода по производству прохладительных напитков

Среда разработки:

microsoft access

Основные функции:

- каталог поставщиков сырья

- изменение ассортимента продукции

- распределение сотрудников

- добавление фирм потребителей

- реализация готовой продукции

Особенности:

- кнопки навигации

- добавление изображения

- фильтрация данных

- подстановка значений

- вычияляемые поля