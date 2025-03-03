Python-парсинг. Сбор данных

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2 месяца назад
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Разработаю парсер на языке Python для сбора данных с интернет-ресурсов (сайтов):

  1. Статьи, новости, отзывы

  2. Каталоги товаров

  3. Базы данных

  4. Документы, фото, аудио и другую информацию

Что я предлагаю:

  1. Индивидуальный парсинг: Создание подсистемы парсинга под ваши уникальные требования. Я могу собрать данные с сайтов, API и других ресурсов в соответствии с вашими нуждами.

  2. Форматы вывода: Данные могут быть представлены в различных форматах: JSON, CSV, Excel и других. Выбирайте то, что удобнее для вашей работы!

  3. Код и документация: Предоставлю вам полностью рабочий код парсера с ясной документацией, чтобы вы могли легко интегрировать его в свой проект.

  4. Десктоп решение: При необходимости скомпилирую код в исполняемый EXE - файл для самостоятельной работы по сбору данных.

Почему стоит работать со мной:

  1. Опыт: Я обладаю навыками в разработке, парсинге и работе с API, что позволяет мне быстро и эффективно решать ваши задачи.

  2. Прозрачность: Вы будете в курсе каждого этапа процесса, сможете вносить изменения и корректировки по мере необходимости.

  3. Скорость выполнения: Я всегда стремлюсь выполнять работу в установленные сроки, чтобы вы могли сосредоточиться на своих задачах.

От вас: ссылку на сайт или страницу сайта с которого нужно получить данные. Описание что нужно спарсить, в каком формате (csv, xlsx, txt, json), в каком количестве.