Схема данных (граф) с описанием в БД Access
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Добавлена510 просмотров
15 лет назад
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http://weblancer.net/projects/89719.html
– Среда разработки: Delphi 7.
– Объектно-ориентированный подход
– Передача исходного текста программы с комментариями на русском языке для каждого класса/метода, обеспечивающего функционал из раздела «Требования к функционалу и интерфейсу», в т.ч. «отрисовка» объектов
– Использование стандартных бесплатных компонент/модулей/библиотек/элементов управления
– Два режима печати схемы
– Подборка бесплатных иконок для кнопок панелей инструментов