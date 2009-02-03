Схема данных (граф) с описанием в БД Access

http://weblancer.net/projects/89719.html

– Среда разработки: Delphi 7.

– Объектно-ориентированный подход

– Передача исходного текста программы с комментариями на русском языке для каждого класса/метода, обеспечивающего функционал из раздела «Требования к функционалу и интерфейсу», в т.ч. «отрисовка» объектов

– Использование стандартных бесплатных компонент/модулей/библиотек/элементов управления

– Два режима печати схемы

– Подборка бесплатных иконок для кнопок панелей инструментов