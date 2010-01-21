SQL Editor

Программа для редактирования исходников скриптов БД, предназначена исключительно для MS SQL Server.

Суть программы в том, что позволяет вести проект для MS SQL Server:

1. Редактор стандартный с подсветкой синтаксиса

2. Весь код SQL можно разбить на файлы и организовать в папки

3. Полноценный поиск по файлу или по папке

4. Можно деплоить проект в базу по-файлово, целиком папку или с помощью скрипта.

о Поясню насчет скрипта: если в файле SQL скрипта встретится такая конструкция

include=

то деплойер зальет в базу сначала этот файл, а затем остальной скрипт, встретившийся в файле.

о Таким образом можно организовать загрузку взаимосвязанных файлов, например, сначала создание структуры, затем инициализация данными, т.е. можно выстроить порядок заливки файлов, причем сделать это целиком для всего проекта.

о Кроме того при заливке можно включать транзакцию, и если хоть где-то возникнет ошибка, то все изменения будут откачены.

о Скрипт можно разбивать на части с помощью ключевого слова GO.

о И, наверное, самы главный козырь. Такие конструкции как create table, create view, create procedure, create function нормально отрабатывают даже при наличии этих объектов в базе. Деплойер проверяет наличие view, procedure, function в базе и меняет по необходимости ключевое слово create на alter, а для таблицы особенный алгоритм, структура таблицы меняется, даже если там есть данные, при этом данные не теряются.

Резюме

Программа позволяет вести разработку команде, использовать Source Save системы для скрипта, удобно организовывать структуру большого проекта, а также деплоить проект в базу целиком и прямо во время работы с базой.