Storehouse

Разработка системы учета для ООО "Стальканат маркет"(www.stalkanat.org). (DELPHI 7 + MS SQL 2000) Система эксплуатируется на 6 складах находящихся в разных городах Украины, информация со складов консолидируется в центральном офисе.

Основные задачи системы:

1. Учет/продажа товаров подразделениями предприятия.

2. Ведение единого классификатора товаров/контрагентов предприятия.

3. Просмотр информации о работе подразделений в центральном офисе.

4. Аналитика продаж по предприятию.