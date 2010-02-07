Storehouse

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Добавлена249 просмотров
14 лет назад
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Разработка системы учета для ООО "Стальканат маркет"(www.stalkanat.org). (DELPHI 7 + MS SQL 2000) Система эксплуатируется на 6 складах находящихся в разных городах Украины, информация со складов консолидируется в центральном офисе.
Основные задачи системы:
1. Учет/продажа товаров подразделениями предприятия.
2. Ведение единого классификатора товаров/контрагентов предприятия.
3. Просмотр информации о работе подразделений в центральном офисе.
4. Аналитика продаж по предприятию.