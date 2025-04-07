Телеграм-бот с системой рекомендаций

RecBot — Telegram-бот для взаимодействия с фото- и видеоконтентом на основе пользовательских предпочтений.

Пользователю предлагаются медиафайлы с возможностью оценки по 6 различным реакциям, включая добавление в избранное и пропуск. На основе оценок формируется личный профиль предпочтений.

Также реализована ранговая система, позволяющая соревноваться с другими пользователями по количеству набранных очков. Бот активно развивается и регулярно обновляется новыми функциями.



Подключен к базе данных firebase и работает с хранением в телеграм.