Учет ТМЦ, производства, продаж

Программа предназначена для создания, управления содержимым базы данных, содержащим следующие данные:

1.2.1. Наличие комплектующих и готовых изделий

1.2.2. Состав готовых и промежуточных изделий

1.2.3. Детализированю информацию о приборах, наличие их на складе и у покупателей

1.2.4. Справочник контрагентов

1.2.5. Справочник комплектующих и готовых изделий

1.2.6 Документы

1.2.6.1 Приход

1.2.6.2 Продажа

1.2.6.3 Производство

1.2.6.4 Расход на производство

1.2.6.5 Расход на прочие нужды

1.2.6.6 Расформирование производственных изделий

1.2.6.7 Возврат проданных изделий

1.2.6.8 Поступление денег от покупателей, учет задолжностей

1.2.7 Отчеты

1.2.7.1 Продажи

1.2.7.2 Поступление денег

1.2.7.3 В производстве

1.2.7.4 Список коплектующих необходимых для пополнения склада

1.2.7.5 Задолжности контрагентов

1.2.7.6 Список приборов купленых котрагентом

1.2.8 Данные о сервисном обслуживании приборов (ремонт, апгрейт)

1.2.9 Идентификация подключенных приборов

1.2.10 Подготовка скриптов для прошивки в прибор идентификационных данных и програмного обеспечения

1.2.11 История расхода – прихода комплектующий, готовых изделий и приборов

1.2.12 Экспорт в Excel табличных данных

2.1.1. Авторизация пользователей подключаемых через интерфейс

2.1.2. Ведение учета производства приборов, изделий

2.1.3. Просмотр отчетов

2.1.4. Возможность внесения оплат и контролирования задолжностей

2.1.5. Возможность внесения комплектующих на склад, а так же их списания

2.1.6. Возможность учета продаж готовых изделий

2.1.7. Возможность экспорта табличных данных

2.1.8. Возможность учета сервисного обслуживания приборов