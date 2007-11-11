Утилита конвертации запросов Access SQL в T-SQL

В помощь мастеру преобразования базы MS Access в формат MS SQL Server. Мастер не всегда удачно обрабатывает запросы, можно по логу его работы поправить неудавшиеся преобразования, а можно переработать SQL-инструкцию самим и уложить сразу на сервер.

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