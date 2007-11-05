Земельный Кадастр 1.0

http://zemkadaster.narod.ru

Программное обеспечение для учета земельных участков, собственников и землепользователей,

автоматического составления отчетов в налоговую и оперативного поиска в базе данных.

Программа может применяться в организациях, использующих в своей работе земельно-кадастровую

информацию и имеющих распределенную территориальную структуру.