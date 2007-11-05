Земельный Кадастр 1.0

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Программное обеспечение для учета земельных участков, собственников и землепользователей,
автоматического составления отчетов в налоговую и оперативного поиска в базе данных.
Программа может применяться в организациях, использующих в своей работе земельно-кадастровую
информацию и имеющих распределенную территориальную структуру.