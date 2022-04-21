Бухгалтерские услуги

1. ОДДС (Отчёт о движении денежных средств).

2. ОДиР (Отчёт о доходах и расходах).

3. Управленческий баланс.

4. Отчет по foodcost ресторана и шведской линии.

5. Бюджет доходов и расходов.

6. 6-НДФЛ, РСВ, ЕФС 1 (ФСС), НД по УСН.

7. Алкодекларация Форма 7 "крепкий" и 8 "пиво".

8. Статистические отчеты в TravelLine.

9. Контроль кредиторской и дебиторской задолженности.

10. Финансовый План-прогноз.

11.Ведение первичного учета одного ресторана в IIKO или StoreHouse. Первичный учет включает в себя:

- оприходование накладных (безнал и чеки);

- внесение списаний порчи, питания персонала, актов переработки;

- проверка списаний на шведскую линию;

- инвентаризация Бара и Кухни (присутствие на инвентаризации) один раз в месяц. Пересчет Бара 1 раз после инвентаризации.

12. Утверждение накладных в ЕГАИС, а также контроль остатков.

13.Гашение ВСД (ветеринарных свидетельств) в Меркурий ХС.

14. Вывод из оборота и контроль остатков воды, молочной продукции и пива в Честном знаке.

15. Контроль foodcost.

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