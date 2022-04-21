Бухгалтерские услуги

1. ОДДС (Отчёт о движении денежных средств).
2. ОДиР (Отчёт о доходах и расходах).
3. Управленческий баланс.
4. Отчет по foodcost ресторана и шведской линии.
5. Бюджет доходов и расходов.
6. 6-НДФЛ, РСВ, ЕФС 1 (ФСС), НД по УСН.
7. Алкодекларация Форма 7 "крепкий" и 8 "пиво".
8. Статистические отчеты в TravelLine.
9. Контроль кредиторской и дебиторской задолженности.
10. Финансовый План-прогноз.
11.Ведение первичного учета одного ресторана в IIKO или StoreHouse. Первичный учет включает в себя:
- оприходование накладных (безнал и чеки);
- внесение списаний порчи, питания персонала, актов переработки;
- проверка списаний на шведскую линию;
- инвентаризация Бара и Кухни (присутствие на инвентаризации) один раз в месяц. Пересчет Бара 1 раз после инвентаризации.
12. Утверждение накладных в ЕГАИС, а также контроль остатков.
13.Гашение ВСД (ветеринарных свидетельств) в Меркурий ХС.
14. Вывод из оборота и контроль остатков воды, молочной продукции и пива в Честном знаке.
15. Контроль foodcost.
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