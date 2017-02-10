Бухгалтерский и налоговый учет

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Ведениебухгалтерского и налогового учета. Составлениебухгалтерской и налоговой отчетности.
Восстановление учета.
Оптимизация учетной политики.
Консультация по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.
Минимизация налогов.
Помощь в сопровождении налоговых проверок. Представлениеинтересов в ФНС и внебюджетных фондах.
Бух.учет.doc
27 КБ