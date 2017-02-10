Бухгалтерский и налоговый учет

Добавлена
7 лет назад
227 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ведениебухгалтерского и налогового учета. Составлениебухгалтерской и налоговой отчетности.

Восстановление учета.

Оптимизация учетной политики.

Консультация по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.

Минимизация налогов.

Помощь в сопровождении налоговых проверок. Представлениеинтересов в ФНС и внебюджетных фондах.

Бух.учет.doc
27 КБ