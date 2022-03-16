Консультирование по вопросам учета в 1C

резюме.doc
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Учет производства, зарплаты, учет ТМЦ, учет ОС, НА и МНМА, определение фин.результатов и формирование закрытия месяца.
Консультации оказываю удаленно: подключаюсь к Вашей базе оцениваю задачу, стоимость от 450грн. Предоплата 50%.
Реальный опыт внедрения и ведения учета в следующих конфигурациях:
Управление торговым предприятием для Украины 8 (УТП)
Бухгалтерия для Украины BAS 8.3
Управление небольшой фирмой 8
Бухгалтерия для Украины 7.7
Комплексная конфигурация для Украины 7.7
Буду рада сотрудничать с Вами