Послуга реєстрації ПРРО (каси)

Пропонуємо послугу реєстрації ПРРО (каси), використовуючи програмне забезпечення Електронного кабінету, або будь-яке інше

з існуючих, на вибір замовника. Налаштуємо: початок роботи, відкриття/закриття зміни та інші питання, що пов'язані з запуском ПРРО. Зареєструємо касира. Візьмемо під контроль усі складнощі, з якими ви можете зіштовхнутися при самостійному впровадженні ПРРО. Звертайтесь за консультацією!