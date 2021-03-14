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Разработан чертеж подвесной тумбы с двумя выдвижными ящиками.
Способ открывания ящиков - за низ ящика, за счет занижение фасада на 1 см.
Материалы подобраны не дорогие и зарекомендовавшие себя на рынке - фурнитура Boyard (направляющие скрытого монтажа), ЛДСП Lamarty.
В прикрепленных файлах фото реализованного проекта.