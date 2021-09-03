Дизайн-проект угловой кухни

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Разработан чертеж угловой кухни
Предусмотрена и размещена встроенная техника - холодильник, духовой шкаф, посудомоечная машина.
Также было решено сделать над зоной кухни опущение потолка из гипсокартона на 88 мм и украсить его потолчным плинтусом.
В прикрепленных файлах дополнительные чертежи для строителей:
- размеры короба из гипсакартона;
- план выкладки настенной плитки (фартука);
- определение местоположения вуздухоотвода;
- чертеж размещения вытяжки.