Дизайн-проект угловой кухни

Разработан чертеж угловой кухни

Предусмотрена и размещена встроенная техника - холодильник, духовой шкаф, посудомоечная машина.

Также было решено сделать над зоной кухни опущение потолка из гипсокартона на 88 мм и украсить его потолчным плинтусом.

В прикрепленных файлах дополнительные чертежи для строителей:

- размеры короба из гипсакартона;

- план выкладки настенной плитки (фартука);

- определение местоположения вуздухоотвода;

- чертеж размещения вытяжки.