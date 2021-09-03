Дизайн-проект встроенного шкафа-купе

Разработан чертеж встроенного шкафа-купе для двух взрослых.

Предусмотрены вешала для длинных и коротких вещей, 4 выдвижных ящика для хранения нижнего белья и 2 ящика для более крупных изделий, полки различной ширины.

Так как в натяжном потолке отсутствует закладная, то у шкафа предусмотрена крыша из лдсп.

При проектировании учтены все выпирающие элементы - стеновой выступ, розетки и щиток.

Количество дверей-купе соответствуют секциям, т.е. двери не перекрывают секции — одна секция = одна дверь.

Было разработано 4 проекта.