Дизайн-проект встроенного шкафа-купе

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Разработан чертеж встроенного шкафа-купе для двух взрослых.
Предусмотрены вешала для длинных и коротких вещей, 4 выдвижных ящика для хранения нижнего белья и 2 ящика для более крупных изделий, полки различной ширины.
Так как в натяжном потолке отсутствует закладная, то у шкафа предусмотрена крыша из лдсп.
При проектировании учтены все выпирающие элементы - стеновой выступ, розетки и щиток.
Количество дверей-купе соответствуют секциям, т.е. двери не перекрывают секции — одна секция = одна дверь.
Было разработано 4 проекта.