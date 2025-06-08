Эскизы

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Описание проекта
Интерьер разработан с акцентом на баланс эстетики и функциональности. Основная цель — создать комфортное, визуально гармоничное пространство, адаптированное под повседневные задачи.
Я занималась всеми этапами проектирования: от планировочного решения и подбора материалов до финальной 3D-визуализации и презентации.
В работе использованы современные решения, натуральные текстуры и продуманное освещение. Каждая деталь отражает индивидуальность заказчика и поддерживает общее настроение интерьера.

🔧 Программы: ArchiCAD, SketchUp, Lumion