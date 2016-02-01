Инженер-проектировщик ВК, НВК

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Опыт работы
Ведущий инженер «ВК»
2014-2015 ЗАО «КБ ВИПС» Санкт-Петербург
§ Разработка и выпуск проектной документации стадии «П», «РП»
§ Согласования проектной документации
§ Прохождение экспертизы
§ Водоснабжение и водоотведение квартальные сети
§ Объекты: Волгоградская обл., пос. Котельниково «Еврохим»
Начальник отдела «ВК»
2014 Группа компаний «Лидер»
§ Разработка и выпуск проектной документации стадии «П», «РП»
§ Согласования проектной документации
§ Получение ТУ
§ Прохождение экспертизы
§ Водоснабжение и водоотведение внутренние и наружные сети
§ Руководство отделом
Руководитель группы «ВК»
2010-2014Г.г. ЗАО «ВНИИ Галургии» Санкт-Петербург
§ Выпуск проектной документации стадии «П», «РП»
§ Согласования проектной документации
§ Прохождение экспертизы
§ Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети, внутриквартальные сети, очистные сооружения, насосные станции, водозаборы
§ Объекты: Горнодобывающие комбинаты ОАО «Уралкалий» Реконструкция производственных
цехов в связи с увеличением мощности комбината, разделы ВК, НВК г. Березники
§ Разработка новых площадок , на стадии «П»
Усольский к-т, Половодиевский к-т
2006-2010 0ОО «УИМП-Проект» Санкт-Петербург
Руководитель группы «ВК»
§ Сбор исходных данных, выполнение функций «Заказчика» по «Договору»
§ Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети, очистные сооружения, дренаж,
водоотведение ливневых стоков с применением системы инфильтрации.
§ Объекты: Торговые комплексы «Лента», «Карусель» и др., производственно-складские
объекты, офисные центры, гостиничные комплексы, центры досуга и отдыха,
жилищное строительство, автозаправочные станции, автосалоны
§ Проектирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. а также в других городах СНГ
2000-2006 ТОО «УИМП-Проект» Санкт-Петербург
Ведущий специалист «ВК»
§ Выпуск проектной документации стадии «П», «РП»
§ Согласования проектной документации
§ Прохождение экспертизы
§ Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети, очистные сооружения
§ Объекты: Торговые комплексы «Лента», «Карусель» и др., производственно-складские
объекты, офисные центры, гостиничные комплексы, центры досуга и отдыха,
автозаправочные станции, автосалоны
§ Проектирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. а также в других городах СНГ
2002 Ленниипроект Санкт-Петербург
Главный специалист «ВК»
§ Выпуск проектной документации стадии «П», «РП»
§ Согласования проектной документации
§ Прохождение экспертизы
§ Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети, очистные сооружения
§ Объекты: Жилищное строительство
§ Проектирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
1995-2000 Работа по Договорам Санкт-Петербург
Инженер-проектировщик «ВК»
§ Работа по договорам
§ Выпуск проектной документации стадии «П», «РП»
§ Согласования проектной документации
§ Прохождение экспертизы
§ Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети, очистные сооружения
§ Объекты: Жилищное строительство, торговые комплексы, гостиничные комплексы
1985-1995 Институт легкой промышленнсти «ГПИ-3» Санкт-Петербург
Старший инженер «ВК»
§ Выпуск проектной документации стадии «РП»
§ Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети, очистные сооружения
§ Объекты: производственные объекты
§ Проектирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. а также в других городах СНГ и за
рубежом
1979-1985 Всесоюзный научно-исследовательский проектный институт энергетических технологий «ВНИИПИЭТ».
Старший инженер «ВК»
§ Выпуск проектной документации стадии «РП»
§ Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети,
§ Объекты: производственные объекты
§ Проектирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. а также в других городах СНГ и за
рубежом