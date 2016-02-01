Инженер-проектировщик ВК, НВК

Опыт работы

Ведущий инженер «ВК»

2014-2015 ЗАО «КБ ВИПС» Санкт-Петербург

§ Разработка и выпуск проектной документации стадии «П», «РП»

§ Согласования проектной документации

§ Прохождение экспертизы

§ Водоснабжение и водоотведение квартальные сети

§ Объекты: Волгоградская обл., пос. Котельниково «Еврохим»

Начальник отдела «ВК»

2014 Группа компаний «Лидер»

§ Разработка и выпуск проектной документации стадии «П», «РП»

§ Согласования проектной документации

§ Получение ТУ

§ Прохождение экспертизы

§ Водоснабжение и водоотведение внутренние и наружные сети

§ Руководство отделом

Руководитель группы «ВК»

2010-2014Г.г. ЗАО «ВНИИ Галургии» Санкт-Петербург

§ Выпуск проектной документации стадии «П», «РП»

§ Согласования проектной документации

§ Прохождение экспертизы

§ Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети, внутриквартальные сети, очистные сооружения, насосные станции, водозаборы

§ Объекты: Горнодобывающие комбинаты ОАО «Уралкалий» Реконструкция производственных

цехов в связи с увеличением мощности комбината, разделы ВК, НВК г. Березники

§ Разработка новых площадок , на стадии «П»

Усольский к-т, Половодиевский к-т

2006-2010 0ОО «УИМП-Проект» Санкт-Петербург

Руководитель группы «ВК»

§ Сбор исходных данных, выполнение функций «Заказчика» по «Договору»

§ Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети, очистные сооружения, дренаж,

водоотведение ливневых стоков с применением системы инфильтрации.

§ Объекты: Торговые комплексы «Лента», «Карусель» и др., производственно-складские

объекты, офисные центры, гостиничные комплексы, центры досуга и отдыха,

жилищное строительство, автозаправочные станции, автосалоны

§ Проектирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. а также в других городах СНГ

2000-2006 ТОО «УИМП-Проект» Санкт-Петербург

Ведущий специалист «ВК»

§ Выпуск проектной документации стадии «П», «РП»

§ Согласования проектной документации

§ Прохождение экспертизы

§ Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети, очистные сооружения

§ Объекты: Торговые комплексы «Лента», «Карусель» и др., производственно-складские

объекты, офисные центры, гостиничные комплексы, центры досуга и отдыха,

автозаправочные станции, автосалоны

§ Проектирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. а также в других городах СНГ

2002 Ленниипроект Санкт-Петербург

Главный специалист «ВК»

§ Выпуск проектной документации стадии «П», «РП»

§ Согласования проектной документации

§ Прохождение экспертизы

§ Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети, очистные сооружения

§ Объекты: Жилищное строительство

§ Проектирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

1995-2000 Работа по Договорам Санкт-Петербург

Инженер-проектировщик «ВК»

§ Работа по договорам

§ Выпуск проектной документации стадии «П», «РП»

§ Согласования проектной документации

§ Прохождение экспертизы

§ Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети, очистные сооружения

§ Объекты: Жилищное строительство, торговые комплексы, гостиничные комплексы

1985-1995 Институт легкой промышленнсти «ГПИ-3» Санкт-Петербург

Старший инженер «ВК»

§ Выпуск проектной документации стадии «РП»

§ Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети, очистные сооружения

§ Объекты: производственные объекты

§ Проектирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. а также в других городах СНГ и за

рубежом

1979-1985 Всесоюзный научно-исследовательский проектный институт энергетических технологий «ВНИИПИЭТ».

Старший инженер «ВК»

§ Выпуск проектной документации стадии «РП»

§ Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети,

§ Объекты: производственные объекты

§ Проектирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. а также в других городах СНГ и за

рубежом