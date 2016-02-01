Инженер-проектировщик ВК, НВК

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8 лет назад
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Опыт работы

Ведущий инженер «ВК»

2014-2015         ЗАО «КБ ВИПС»          Санкт-Петербург

§  Разработка и выпуск проектной документации стадии «П», «РП»

§  Согласования проектной документации

§  Прохождение экспертизы

§  Водоснабжение и водоотведение квартальные сети

§  Объекты: Волгоградская обл., пос. Котельниково «Еврохим»

Начальник отдела «ВК»

2014 Группа компаний «Лидер»

§  Разработка и выпуск проектной документации стадии «П», «РП»

§  Согласования проектной документации

§  Получение ТУ

§  Прохождение экспертизы

§  Водоснабжение и водоотведение внутренние и наружные сети

§  Руководство отделом

 Руководитель группы «ВК»

2010-2014Г.г.      ЗАО «ВНИИ Галургии»       Санкт-Петербург

§  Выпуск проектной документации стадии «П», «РП»

§  Согласования проектной документации

§  Прохождение экспертизы

§  Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети,  внутриквартальные сети, очистные сооружения, насосные станции, водозаборы

§  Объекты: Горнодобывающие комбинаты ОАО «Уралкалий» Реконструкция производственных

цехов в связи с увеличением мощности комбината, разделы ВК, НВК г. Березники

§  Разработка новых площадок , на стадии «П»

Усольский к-т, Половодиевский к-т

2006-2010                     0ОО «УИМП-Проект»              Санкт-Петербург

Руководитель группы «ВК»

§  Сбор исходных данных, выполнение функций «Заказчика» по «Договору»

§  Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети, очистные сооружения, дренаж,

водоотведение ливневых стоков с применением системы инфильтрации.

§  Объекты: Торговые комплексы «Лента», «Карусель» и др., производственно-складские

объекты, офисные центры, гостиничные комплексы, центры досуга и отдыха,

жилищное строительство, автозаправочные станции, автосалоны

§  Проектирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. а также в других городах СНГ

2000-2006                     ТОО «УИМП-Проект»              Санкт-Петербург

Ведущий специалист «ВК»

§  Выпуск проектной документации стадии «П», «РП»

§  Согласования проектной документации

§  Прохождение экспертизы

§  Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети, очистные сооружения

§  Объекты: Торговые комплексы «Лента», «Карусель» и др., производственно-складские

объекты, офисные центры, гостиничные комплексы, центры досуга и отдыха,

автозаправочные станции, автосалоны

§  Проектирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. а также в других городах СНГ

2002                             Ленниипроект                         Санкт-Петербург

Главный специалист «ВК»

§  Выпуск проектной документации стадии «П», «РП»

§  Согласования проектной документации

§  Прохождение экспертизы

§  Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети, очистные сооружения

§  Объекты: Жилищное строительство

§  Проектирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

1995-2000                     Работа по Договорам            Санкт-Петербург

Инженер-проектировщик «ВК»

§  Работа по договорам

§  Выпуск проектной документации стадии «П», «РП»

§  Согласования проектной документации

§  Прохождение экспертизы

§  Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети, очистные сооружения

§  Объекты: Жилищное строительство, торговые комплексы, гостиничные комплексы

1985-1995 Институт легкой промышленнсти «ГПИ-3»  Санкт-Петербург

Старший инженер «ВК»

§  Выпуск проектной документации стадии «РП»

§  Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети, очистные сооружения

§  Объекты: производственные объекты

§  Проектирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. а также в других городах СНГ и за

рубежом

  1979-1985 Всесоюзный научно-исследовательский проектный институт энергетических технологий «ВНИИПИЭТ». 

Старший инженер «ВК»

§  Выпуск проектной документации стадии «РП»

§  Водоснабжение и водоотведение, внутренние и наружные сети,

§  Объекты: производственные объекты

§  Проектирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. а также в других городах СНГ и за

рубежом

 

 