Инженерная графика, черчение и 2D,3D чертежи

Помощь в выполнении чертежей, курсовых работ по черчению,начертательной геометрии, инженерной графике...Выполняю чертежи в программах AutoCAD, Rhinoceros, SolidWorks, Компас 3D…. Рaзрабатываю чертeжи на заказ в 2D и в3D, особенно чертеж карандашомЖду Ваш заказ. Звоните! Пишите! буду рад сотрудничеству.Viber/Whatsapp 89097882977; +79527938122Я Вконтакте -https://m.vk.com/chertezhi_klg39