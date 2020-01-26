Исполнительная документация

Уважаемый заказчик, предлагаю вам свои услуги в области промышленного и гражданского строительства по исполнительной документации (ИД). Опыт работы 8 лет в данной сфере, выполняю работы на любом этапе строительства. Выполнение ИД по металлоконструкциям, антикоррозионной защите, водоснабжению и канализации, теплоизоляции, электро-монтажные работы, архитектурно-строительные решения, отделочные работы.Заполнение необходимых журналов по строительству:общего,входного контроля, сварочных, земляных, бетонных, антикоррозионного покрытия. Составления актов входного контроля с приложениями сертификатов и паспортов. Скорость выполнения работ зависит от качественно предоставленной информации по производству строительно-монтажных работ. Сроки выполнения от 2-х дней.

Нужно для заказа:

Необходимы: общий журнал работ (ведущийся на объекте) с ежедневным заполнением по выполненным работ, если не имеется, то необходимы КС-2 (без стоимости, но с объемами выполненными за определенный период). 2. Согласованная с заказчиком состав приемо-сдаточной документации по разделам. 3. Реквизиты и приказы о назначении подписантов задействованных в строительстве (вашей организации, заказчика, тех. надзора, авт. надзора, лиц. осущ. проз. работ. , лиц. входного контроля и т. п. ), если ведутся сварочные работы, то список сварщиков с номерами клемм, удоствоверениями и ответственных за проведение сварочных работ, копии схем мест сварки трубопроводов - если журнал сварки не ведется. 4. Паспорта, сертификаты для составления входного контроля. 5. ППР и ППРк, тех. карты если имеются. 6. Сам проект по которому ведутся работы(с изменениями если имеются), если будет там в форматах автокад или компас. Возможны уточнения по ходу разработки ИД, необходим контактный телефон для связи с производителем работ.