ИТП детского садика с приготовлением ГВС от Солнечных коллекторов с возможностью нагрева ГВС от тепловой сети.

ГВС нагревается от солнечных коллекторов установленных на крыше садика. С марта по сентябрь покрытие потребности в ГВС превышает 30 %, причем 5-7 месяцы покрытие в ГВС более 70 %. Компенсация оставшейся потребности за счет тепловой сети.